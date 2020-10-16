Controle van een voertuig leidt tot aantreffen hennepkwekerij, wapens en munitie

Sinds maandag 13 oktober doet de politie Oost-Nederland bij een woning aan de Amersfoortseweg in Uddel onderzoek naar een hennepkwekerij, wapens en munitie. Een verdachte is aangehouden. Daarnaast zijn wapens en munitie aangetroffen en in beslag genomen. Het onderzoek naar de achtergrond van deze vondst loopt.

Het aantreffen van een wapen in een voertuig, tijdens een controle op maandag 13 oktober, was voor de politie reden om vervolgonderzoek te doen in de woning van de bestuurder. Tijdens de eerste doorzoeking van de woning zijn wapens, munitie en een hennepkwekerij aangetroffen. De bestuurder van het voertuig werd aangehouden als verdachte. De verdachte is een bewoner en zit op dit moment in volledige beperkingen, daarom deelt de politie geen aanvullende informatie over de verdachte. De verdachte wordt vrijdag 17 oktober voorgeleid bij de rechter-commissaris, waarbij het OM zal vorderen dat deze persoon 14 dagen langer in voorlopige hechtenis blijft.

Specialistische teams doen onderzoek

De afgelopen dagen heeft ter plaatse volop onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Aangetroffen wapens en munitie zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Daarnaast worden andere sporen onderzocht en veiliggesteld. Hierbij werken specialistische zoekteams vanuit zowel Eenheid Oost-Nederland als de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties samen.

Grote zorgvuldigheid

Het onderzoek naar de achtergrond van deze vondst vraagt grote zorgvuldigheid en kost tijd. Dit betekent dat het onderzoek ter plaatse ook na vandaag doorgaat. Tijdens het lopende onderzoek kan de politie weinig aanvullende details delen over wat er exact is aangetroffen en wat de achtergrond hiervan is. Zo wil de politie voorkomen dat het lopende onderzoek wordt verstoord.