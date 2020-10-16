Landelijke ophok- en afschermplicht vanwege vogelgriep ingesteld

Op 6 oktober is de hoogpathogene vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Gasselternijveenschemond in Drenthe. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, werden de circa 71.000 dieren op die locatie geruimd door de NVWA. Ook werd een vervoerverbod en een ophok- en afschermplicht ingesteld in de beperkingszone van 10 kilometer.

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur stelt een landelijke ophok- en afschermplicht vanwege vogelgriep.

Op 13 oktober is de Deskundigengroep Dierziekten bij elkaar gekomen om een nieuwe risicobeoordeling te maken op basis van de recente uitbraak in Gasselternijveenschemond en de beschikbare informatie over uitbraken in andere lidstaten in de Europese Unie. Het risico op besmetting van een pluimveebedrijf in Nederland is nu ingeschat op matig. Dit was eerder laag tot matig. Daarom volgt de beslissing voor een landelijke ophok- en afschermplicht en het intrekken van de huidige uitzonderingen voor tentoonstellingen van risicovogels.

De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels en de afschermplicht geldt voor alle houders van risicovogels (hoenderachtigen, watervogels of loopvogels) en van commercieel gehouden fazanten, loopvogels of sierwatervogels.

Deze landelijke maatregel heeft als doel om de kans op besmetting van gehouden vogels te verkleinen, omdat hiermee de mate van contact tussen buitengehouden vogels en wilde vogels wordt verkleind. Het is een zware maatregel voor houders van pluimvee met buitenuitloop en hobbyhouders, maar de maatregel is nodig voor de preventie van uitbraken. De veiligheid van onze dieren staat voorop.

Alert blijven

We hebben de afgelopen jaren gezien dat vogelgriep erg onvoorspelbaar is. Om die reden blijft het ministerie de situatie nauwlettend in de gaten houden. Het is belangrijk dat pluimveehouders en houders van andere vogelsoorten alert blijven, de veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht nemen en mogelijke verdenkingen zo snel mogelijk melden bij de NVWA.