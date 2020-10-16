donderdag, 16. oktober 2025 - 20:25 Update: 16-10-2025 20:31
Automobilist neemt afslag te vroeg en rijdt op spoorovergang zo het spoor op
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Tynaarlo
Een bestuurder die over de Zuidlaarderweg bij Tynaarlo reed komende vanuit de richting Vries, nam woensdagavond een afslag te vroeg.
Het spoor opgereden
In plaats van de Stationsstraat in te rijden die parallel loopt aan de spoorlijn Groningen - Assen reed de bestuurder het spoor op. De politie sloot de weg af.
Treinverkeer
Treinverkeer passeerde met aangepaste snelheid het incident tussen Assen en Groningen. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft de auto met buitenlands kenteken tussen de rails vandaan gehaald.