Automobilist neemt afslag te vroeg en rijdt op spoorovergang zo het spoor op

Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)

Een bestuurder die over de Zuidlaarderweg bij Tynaarlo reed komende vanuit de richting Vries, nam woensdagavond een afslag te vroeg.

Het spoor opgereden

In plaats van de Stationsstraat in te rijden die parallel loopt aan de spoorlijn Groningen - Assen reed de bestuurder het spoor op. De politie sloot de weg af.

Treinverkeer

Treinverkeer passeerde met aangepaste snelheid het incident tussen Assen en Groningen. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft de auto met buitenlands kenteken tussen de rails vandaan gehaald.