Ruim een kwart studenten aan universiteit is zware drinker

Ruim 8 op de 10 jongeren tussen de 18 en 25 jaar drinkt wel eens alcohol. Studenten aan het wetenschappelijk onderwijs (wo) drinken vaker. Onder hen is het aandeel zware drinkers ook het hoogst (27 procent). Dit blijkt uit cijfers over de jaren 2022 tot en met 2024 die zijn samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bijna 9 op de 10 wo-studenten van 18 tot 25 jaar zegt alcohol te drinken. Van alle jongeren in deze leeftijdscategorie drinkt 81 procent alcohol. Ook is onder studenten aan de universiteit het aandeel zware drinkers hoger. Van de wo-studenten is 27 procent een zware drinker. Dat betekent dat minstens een keer per week op één dag minimaal zes glazen worden gedronken door mannelijke studenten en vier door vrouwelijke. Van alle jongeren tussen 18 en 25 jaar is 19 procent een zware drinker. Onder mbo- en hbo-studenten vallen 15 en 24 procent in deze categorie.

Minder drinkende jongeren maar aandeel zware drinkers blijft

In 2015/2017 was 86 procent van alle jongeren van 18 tot 25 jaar een drinker. In 2022/2024 is dat gedaald naar 81 procent. Die dalende trend is te zien onder de hele groep jongeren. Het aandeel zware drinkers daalde niet.