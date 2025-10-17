Twee aanhoudingen in zoektocht naar Tijn

Op donderdagmiddag 16 oktober zijn twee mannen, een 38-jarige Alkmaarder en een 32-jarige Alkmaarder, aangehouden in het politieonderzoek naar de vermissing van Tijn. De recherche gaat ervan uit dat er sprake is van een misdrijf. De mannen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Tijn.

De recherche gaat ervan uit dat de er sprake is van een misdrijf. De mannen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Tijn. Beide verdachten zijn ingesloten en zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen communiceren.