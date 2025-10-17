Drietal verdacht van verlenen diensten aan Russische overheid

Drie 17-jarige mannen worden verdacht van het verlenen van diensten ten behoeve van een buitenlandse mogendheid. Het vermoeden is dat één van hen in contact stond met een aan de Russische overheid gelieerde hackersgroep. Ook gaf deze verdachte de andere twee instructies om op meerdere data in Den Haag wifi-netwerken in kaart te brengen. De verzamelde informatie is door de eerstgenoemde verdachte tegen betaling gedeeld met de opdrachtgever en kan worden gebruikt voor digitale spionage en cyberaanvallen.

Het onderzoek kwam aan het rollen na een ambtsbericht van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Twee verdachten zijn op maandag 22 september aangehouden, en kort daarna voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot dat beide verdachten 14 dagen vast moesten blijven zitten, waarbij de ene verdachte in een jeugdgevangenis is geplaatst en aan de andere verdachte huisarrest is opgelegd.

Raadkamer

Op woensdag 8 oktober is de voorlopige hechtenis van deze twee verdachten behandeld bij een besloten raadkamer van de rechtbank. Die heeft bepaald dat de voorlopige hechtenis van de verdachte die in een jeugdgevangenis was geplaatst, is verlengd tot 27 oktober, maar dat hij dat in de vorm van huisarrest dient te ondergaan. Hij wordt per 27 oktober geschorst, wat betekent dat hij het verdere onderzoek thuis mag afwachten, onder iets minder strenge voorwaarden. De tweede verdachte is per 8 oktober geschorst onder voorwaarden. Hij zit dus niet meer in huisarrest.

Derde verdachte

Een derde minderjarige verdachte is onlangs gehoord door de politie, en bij hem zijn gegevensdragers in beslag genomen. Deze persoon is niet aangehouden vanwege zijn beperkte rol in de zaak. Het onderzoek naar de precieze betrokkenheid van de verdachten duurt nog voort. Vanwege de jonge leeftijd van de verdachten is het Openbaar Ministerie (OM) zeer terughoudend in het delen van verdere informatie, maar gezien de recente berichtgeving in de media over deze zaak, benadrukt het OM dat er tot op heden geen aanwijzingen zijn dat er andere personen uit de omgeving van de hierboven genoemde verdachten strafrechtelijke betrokkenheid hebben bij deze zaak. Ook zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat er druk is uitgeoefend op de verdachte die in contact stond met de aan de Russische overheid gelieerde hackersgroep.

Team Statelijke Inmenging

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Team Statelijke Inmenging van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO), onder leiding van het Landelijk Parket. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD waarschuwen al langere tijd voor statelijke actoren die op steeds assertievere wijze hun eigen belangen centraal stellen, onder meer via digitale spionage. Sinds 15 mei zijn meer vormen van spionage strafbaar gesteld. De teams van politie en OM zijn opgericht om dit soort zaken te onderzoeken.