OM eist 2 jaar jeugddetentie en jeugd-tbs tegen jongen voor liquidatiepoging

Nog maar 17 jaar was de jongen die op 9 januari 2025 in Rosmalen een poging deed om een man te liquideren. 'Vandaag moest hij, inmiddels 18 jaar, voor de rechter verschijnen. Gezien zijn jonge leeftijd werd de zaak achter gesloten deuren behandeld. Het Openbaar Ministerie (OM) eist de maximale jeugddetentie van 24 maanden en jeugd-tbs tegen hem', zo meldt het OM vrijdag.

Melding schietpartij

Het is 9 januari rond 01.10 ‘s nachts als bij de politie een melding binnenkomt van een mogelijke schietpartij op de Kleine vliet in Rosmalen. Er zouden schoten en geschreeuw zijn gehoord, waarna een auto met hoge snelheid is weggereden. Omdat er naar aanleiding van het schietincident geen aangifte wordt gedaan, kost het een aantal dagen om te achterhalen of er daadwerkelijk op iemand geschoten is.

Huls gevonden van (semi-)automatisch vuurwapen

'Camerabeelden en getuigenverklaringen bevestigen dit. Bovendien vindt een speurhond een huls van een (semi-)automatisch werkend vuurwapen op de plaats waar het incident plaats zou hebben gevonden. Later doet het slachtoffer alsnog aangifte. Het politieonderzoek leidt vervolgens naar de verdachte, die op dat moment slechts 17 jaar is', aldus het OM.

Zorgwekkend

Naar oordeel van het OM heeft de verdachte, waarschijnlijk in ruil voor geld, geprobeerd om het slachtoffer te liquideren. De officier van justitie: ‘De verdachte heeft zich als minderjarige schuldig gemaakt aan een van de ernstigste strafbare feiten die in Nederland denkbaar is. Dat is uiterst zorgwekkend. Als hij zijn leven op deze manier voortzet is de kans groot dat hij meer ernstige delicten pleegt of zelf slachtoffer wordt van een ernstig feit.’

Jeugdstrafrecht

Omdat de verdachte ten tijde van het incident minderjarig was, wordt hij volgens het jeugdstrafrecht behandeld. Om de samenleving te beschermen en herhaling te voorkomen, eist het Openbaar Ministerie de maximale straf voor minderjarige verdachten: 24 maanden jeugddetentie. Daarnaast eist het OM een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel (jeugd-TBS) voor de verdachte, wat inhoudt dat de verdachte intensief behandeld moet worden in een justitiële jeugdinrichting. De rechter doet over twee weken uitspraak.