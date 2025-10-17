Cold caseteam Rotterdam maakt reconstructie moordzaak 2003

Op vrijdag 17 oktober 2025 heeft het cold caseteam van de politie Rotterdam in een woning aan de Duivenvoordestraat in Rotterdam een reconstructie gemaakt van een moordzaak uit 2003. De reconstructie vond plaats onder leiding van de officier van justitie.

In 2003 vond op het adres een dodelijke steekpartij plaats. Hierbij kwam een 40-jarige man om het leven. In maart 2025 werd hiervoor een verdachte aangehouden, die momenteel in voorlopige hechtenis zit.

Het doel van de reconstructie is om afgelegde verklaringen te verifiëren. De huidige bewoners van het pand hebben geen enkele betrokkenheid bij het incident of relatie met het slachtoffer of de verdachte.