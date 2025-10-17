Kabinet wil Borssele langer open houden

Het kabinet wil kerncentrale Borssele ook na 2033 openhouden en heeft daarom een wijziging van de Kernenergiewet naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat schrijft minister Hermans van Klimaat en Groene Groei aan de Tweede Kamer.

De wetswijziging is een belangrijke stap om de kerncentrale langer in bedrijf te kunnen houden. Als de wetswijziging is aangenomen, kan de exploitant van Borssele een aanvraag doen bij de onafhankelijke toezichthouder ANVS om de kerncentrale ook na 2033 te laten draaien. Zodat Nederland langer Co2-vrije energie kan blijven afnemen.

De verlenging past in het kabinetsbeleid om niet alleen afhankelijk te zijn van groene energiebronnen, zoals wind op zee, of zonnepanelen. Maar ook door vol in te zetten op Co2-vrije en betrouwbare kernenergie. Zodat ons land kan blijven doordraaien. Ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait.

Daarom werkt het kabinet naast Borssele, ook aan de bouw van twee nieuwe kerncentrales en gaat daarvoor een nieuw staatsbedrijf oprichten – Nucleaire Energie Organisatie Nederland (NEO NL) – die contracten zal sluiten met de bouwer en tevens exploitant wordt van de nieuwe centrales. NEO NL krijgt de vorm van een ‘beleidsdeelneming’ met het ministerie van Klimaat en Groene Groei als enige aandeelhouder. Voor de oprichting is tenminste 45 miljoen euro beschikbaar.

Minister Hermans: “Ons land kan niet zonder kernenergie. Met de voorgenomen oprichting van NEO NL en het openhouden van Borssele zetten we nu een historische stap richting een toekomst met betrouwbare kernenergie. Ik hoop dat een volgend kabinet met dezelfde energie en toewijding blijft doorgaan op de weg die wij nu zijn ingeslagen.”

Naast de bouw van twee grote kerncentrales zet het kabinet ook stappen om ons land voor te bereiden op de mogelijke komst van kleine kerncentrales, Small Modular Reactors (SMR’s). Het kabinet trekt daarom 20 miljoen euro uit om de ontwikkelingen in Nederland aan te jagen.

In Europa is het Verenigd Koninkrijk een van de voorlopers op dit gebied. Nederland en het VK hebben daarom de handen in een geslagen en afgelopen juli een samenwerkingsovereenkomst getekend, zodat ons land kan leren van de Britten.