83-jarige man thuis overvallen Rotterdam-Zuid

Een 83-jarige man werd vrijdagavond in zijn huis aan het Merxveld overvallen door een zwartgeklede man met een bivakmuts. Hij wist de overvaller van zich af te slaan en raakte niet gewond.

Even voor 19.30 uur drong de overvaller het huis binnen. Doordat het bejaarde slachtoffer wist te voorkomen dat de verdachte verder binnenkwam, is er niets buit gemaakt. Agenten startten direct een onderzoek in de omgeving, maar konden nog geen verdachte aanhouden.

De overvaller werd omschreven als een jonge man, rond de 185 centimeter lang met een tenger postuur. Hij was volledig in het zwart gekleed en droeg tijdens de overval een zwarte bivakmuts.