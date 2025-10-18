Twee gewonden door steekpartij in azc

In een azc aan de Kievitsblekweg in Oisterwijk zijn zaterdagochtend 18 oktober twee mannen gewond geraakt bij een steekpartij. De politie hield een man aan en onderzoekt zijn betrokkenheid.

Het incident gebeurde rond 2.10 uur. De politie kreeg een melding van een conflict in een van de gebouwen van het complex. Diverse politie-eenheden gingen ter plaatse en stelden een onderzoek in. Agenten troffen een 38-jarige bewoner aan, die gewond was geraakt. Hij werd door ambulancepersoneel onderzocht en voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Na behandeling mocht hij het ziekenhuis verlaten. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid.

In een ander gebouw trof de politie nog een gewonde bewoner aan. Dit 37-jarige slachtoffer werd ook met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij is daar opgenomen.

Op het terrein van het azc werd een 35-jarige man, tevens bewoner, aangehouden. Hij is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht en wordt zaterdag verhoord.