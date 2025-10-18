Scheidsrechter mishandeld tijdens zaalvoetbal

Tijdens een zaalvoetbalwedstrijd tussen FC Eindhoven 5 en SV Tongelre 9 is een 16-jarige scheidsrechter vrijdagavond mishandeld. Volgens Omroep Brabant was dit de eerst officiële wedstrijd die de arbiter floot.

De eerst helft verliep zonder problemen, maar in de tweede helft ging het er iets heftiger aan toe. Dit bestond voornamelijk uit duw en trekwerk. Ook met de hoofden tegen elkaar aan. Hierop werd er door de scheidsrecht een gele kaart getrokken.

Hierna keerde enkele spelers zich tegen de scheidsrechter en werd bij de keel gegrepen om vervolgens op de grond gegooid te worden. Er is volgens de omroep ook nog geprobeerd om tegen het hoofd van de jonge arbiter te schoppen.

Voor mishandeling heeft de politie een 19-jarige jongen uit Eindhoven aangehouden.