Motorrijder gewond in Eexterveen

Een groep van een viertal motorrijders kwamen vanuit Eexterveen en reden in de richting van Nieuw Annerveen. Door onbekende oorzaak verloor een van de bestuurders de macht over het stuur in een flauwe bocht en kwam ten val.

Volgens de overige motorrijders zou het om een beginnende bestuurder gaan. Het slachtoffer zou eer een houten geleide balk hebben geraakt en vervolgens een boompje geschampt. Hierna kwam hij in de berm tot stilstand.

Het slachtoffer is nakeken door het personeel van de ambulancedienst en is voor controle naar een ziekenhuis gebracht.