Sinds Brexit minder Britten naar Nederland

Sinds 2020, toen het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapte, komen er minder Britten naar Nederland. Tot en met 2019 nam de immigratie van Britten juist toe. Het aantal Nederlanders dat naar het Verenigd Koninkrijk vertrekt daalde verder. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2024 vestigden 3,0 duizend Britten (in het Verenigd Koninkrijk geboren mensen) zich in Nederland, in 2019 waren dit er nog 6,5 duizend. Het aantal Britten dat vanuit Nederland terugkeert naar het Verenigd Koninkrijk (VK) neemt sinds 2020 ook af. Dit waren er 2,2 duizend in 2024, bijna duizend minder dan in 2019. Per saldo (immigratie min emigratie) verhuisden 790 Britten naar Nederland.

Vertrek Nederlanders naar VK neemt verder af

Sinds 2015 emigreren er minder Nederlanders (in Nederland geboren mensen) naar het Verenigd Koninkrijk. Toen waren het er nog ruim 4 duizend. In 2024 waren dit er 1,3 duizend, het laagste aantal in dertig jaar.

Er keren ook minder Nederlanders terug. Per saldo (immigratie min emigratie) vertrokken er in 2024 slechts enkele tientallen Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk. In 2015 waren dat er nog 2,3 duizend.