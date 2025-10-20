Post Interventie Team (PIT) politie onderschept honderden kilo’s zwaar vuurwerk in postpakketten

Bijna 200 kilogram zwaar illegaal vuurwerk verspreid over 19 pakketten bij postsorteercentra in heel Nederland. 'Dat is de opbrengst van een uitgebreide controleactie van het Post Interventie Team (PIT) van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX). De actie vond plaats in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en verschillende post- en pakketpartners in Nederland', zo meldt de politie maandag.

Verboden

De actie was onderdeel van de Exploweek waaraan meerdere opsporingsinstanties van 13 tot 19 oktober deelnamen. 'Het Post Interventie Team en ILT richtten hun actie op het onderscheppen van vuurwerk dat per postpakket werd verstuurd. Het versturen van vuurwerk per post is in Nederland verboden', aldus de politie.

Focus op Oostbloklanden

Tijdens de controle lag de focus vooral op pakketten afkomstig uit Polen, Tsjechië en Hongarije. Deze landen staan bekend als belangrijke bronlanden van zwaar, illegaal vuurwerk. In negentien pakketten is uiteindelijk bijna 200 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Het gaat veelal om sier- en knalvuurwerk in de F3- en F4-categorie. Tot het algemeen vuurwerkverbod voor consument ingaat, is in Nederland alleen vuurwerk uit de F1- en F2-categorie toegestaan. Alle aangetroffen pakketten zijn in beslag genomen en worden veilig vernietigd.

Handhaven op nationale wetgeving

Ook zijn vier pakketten illegaal vuurwerk met eindbestemming Portugal en 1 pakket naar België in beslag genomen. Ondanks dat de producten mogelijk aan de wetgeving van het ontvangende land voldoen, zijn de Nederlandse opsporingsdiensten verplicht om te handhaven op nationale wetgeving.

Medewerking van postbedrijven

De politie en ILT doen onderzoek naar de verzenders en ontvangers van de pakketten. Relevante informatie over de ontvangers wordt gedeeld met de vuurwerkcoördinatoren van de eenheden, waarna mogelijk een huisbezoek volgt.

De postbedrijven waar de controles plaatsvonden, verleenden volledige medewerking om gevaarlijke situaties voor hun medewerkers te voorkomen.