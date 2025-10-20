Celstraffen geëist tegen drie verdachten in HARP-onderzoeken

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 16 maanden gevangenisstraf geëist tegen een 36-jarige man uit Rotterdam die ervan verdacht wordt dat hij ruim 900 gram Crystal Meth per post heeft verstuurd naar het buitenland. 'De drugs zat ingewassen in onder andere een teddybeer. De man werd in een onderzoek van het HARP Hit and Run Postteam aangehouden', zo meldt het OM maandag.

Pakket onderschept

Op 5 april 2025 werd er een pakket, dat onderweg was naar Nieuw-Zeeland, onderschept door de Douane. In het pakket zaten diverse goederen, waaronder een teddybeer en een sjaal. Onderzoek van de Douane wees uit dat er Crystal Meth in de goederen was ingewassen. De camerabeelden leidden de politie naar de verdachte die op 29 juli 2025 is aangehouden. In zijn woning is naast een bonnetje van de goederen ook 620 gram Crystal Meth gevonden.

Essentiële schakel

'Volgens het OM is de verdachte een essentiële schakel geweest in de internationale drugsketen en heeft hij daarmee een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de keten van criminele ondermijnende activiteiten', aldus het OM.

Conservenblik

In een ander onderzoek van het HARP-team heeft het Openbaar Ministerie 48 maanden gevangenisstraf geëist tegen een 45-jarige vrouw uit Rijswijk die verdacht wordt van het bezit en de export van harddrugs.

Zakje MDMA in conservenblik

De zaak kwam aan het rollen nadat er pakket door de Douane werd onderschept op 28 augustus 2024 in een postcentrum in Den Haag. In het pakket zat een conservenblik met daarin een zakje met ongeveer 60 gram MDMA verstopt. De drugs was onderweg naar Nieuw-Zeeland.

Meerdere pakketten

In het onderzoek van het HARP kwam de verdachte naar voren. De vrouw bleek in een periode van zeven maanden meerdere pakketten met daarin verdovende middelen gestuurd te hebben. In de pakketten werden verschillende soorten harddrugs aangetroffen. De drugs waren onderweg naar verschillende landen, waaronder Australië, Tsjechië, India en Paraguay.