OM legt taakstraf op van 100 uur voor hypotheekfraude en witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking opgelegd aan een 34-jarige vrouw uit Amsterdam wegens haar betrokkenheid bij hypotheekfraude en witwassen. Dit meldt het OM maandag.

Vijf vervalste documenten

De vrouw – tijdens de pleegperiode actief op sociale media met meer dan 35.000 volgers – heeft met behulp van vijf vervalste documenten een hypothecaire lening van 640.000 euro verkregen voor de aankoop van een woning in Amsterdam.

Beslag gelegd door OM op woning

De verdachte maakte onder meer gebruik van een vervalste arbeidsovereenkomst, vervalste salarisspecificaties, een vervalste werkgeversverklaring en een vervalste aangifte inkomstenbelasting. Op basis daarvan werd een hypotheek verstrekt voor een woning die zij kocht voor een bedrag van 562.500 euro. Op de woning is door het OM beslag gelegd.

Afstand van de woning en een taakstraf

De verdachte heeft na de beslaglegging afstand gedaan van de woning, waardoor zij geen voordeel meer heeft van de gepleegde strafbare feiten. Het OM heeft haar vervolgens een strafbeschikking opgelegd, inhoudende dat zij een taakstraf van 100 uur dient uit te voeren.

OM: Snelle en effectieve afhandeling van de zaak

Bij de strafoplegging is rekening gehouden met het feit dat zij afstand heeft gedaan van de woning en met de mate waarin zij een rol speelde in een breder, nog lopend strafrechtelijk onderzoek naar hypotheekfraude. Het OM is van mening dat met deze wijze van afdoening een snelle en effectieve afhandeling van de zaak gewaarborgd is, waarbij de strafrechtketen niet verder wordt belast