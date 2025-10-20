maandag, 20. oktober 2025 - 22:42 Update: 20-10-2025 22:45
Man (32) aangehouden voor belediging en bedreiging Timmermans in Amsterdam
Amsterdam
In de ochtend van zondag 19 oktober is een 32-jarige man aangehouden op verdenking van belediging en bedreiging van Frans Timmermans. Dit meldt de politie maandag.
Bedreigd en beledigd
Timmermans zat op zondag 12 oktober rond 16.45 uur met collega’s op een terras aan de Herengracht in Amsterdam toen een groep mannen op hem afkwam. Hij zou op een agressieve toon zijn bedreigd en beledigd. Dat maakte ook duidelijk indruk op de personen die erbij waren.
Aangifte
'De politie startte een onderzoek nadat Timmermans afgelopen week aangifte deed. Dat leidde vanmorgen tot de aanhouding van de 32-jarige man. Na verhoor is hij heengezonden in afwachting van zijn strafzaak', aldus de politie.
