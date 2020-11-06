Winst voor KLM in derde kwartaal 54 miljoen lager dan in 2024

De KLM Groep heeft in het derde kwartaal van 2025 een bedrijfsresultaat van €341 miljoen gerealiseerd, €54 miljoen minder dan in dezelfde periode van 2024. 'Hoewel er sprake was van een lichte omzetgroei, blijft het resultaat onder druk door aanhoudend hoge kosten en operationele uitdagingen', zo meldt KLM donderdag.

Verbeterprogramma 'Back on Track'

'Het verbeterprogramma Back on Track ligt op koers en brandstofprijzen zijn gedaald, maar dit heeft nog niet geleid tot een structureel herstel. De resultaten over de eerste negen maanden zijn gedaald ten opzichte van 2024 en onderstrepen het belang van besparingen', aldus KLM.

'Scherp sturen en keuzes maken'

Marjan Rintel, CEO KLM: “We hebben opnieuw meer passagiers vervoerd en onze omzet is iets gestegen. Hoge kosten en operationele uitdagingen blijven ons echter parten spelen. Back on Track levert resultaat op, maar we zijn er nog lang niet. We moeten scherp sturen en keuzes maken om KLM structureel op het goede spoor te krijgen en te kunnen blijven investeren in onze toekomst.”

Derde kwartaal: kosten drukken resultaat

Het bedrijfsresultaat van KLM Groep daalde in het derde kwartaal ten opzichte van vorig jaar met 14%. De terugval is vooral het gevolg van stijgende kosten, waaronder hogere luchthaventarieven en arbeidskosten, en operationele verstoringen. Ook de impact van stakingen bij KLM-grondafhandeling en cargo drukte op de resultaten.

Eerste negen maanden: besparingen onvoldoende

Over de eerste negen maanden van 2025 kwam het operationeel resultaat van KLM Groep uit op €339 miljoen, een daling van €26 miljoen ten opzichte van dezelfde periode in 2024. De omzet steeg met 4% naar €9,9 miljard, vooral dankzij een capaciteitsgroei van 4,4%. Het Back on Track-programma van KLM leverde in deze periode een bijdrage van ruim €300 miljoen aan besparingen en extra opbrengsten op, en ligt daarmee op schema. Daarnaast werd een principeakkoord bereikt met de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), waardoor meer capaciteit beschikbaar komt. Toch zijn al deze maatregelen nog onvoldoende om de aanhoudend hoge kosten te compenseren.

'Verdienen nog niet genoeg om KLM concurrerend en toekomstbestendig te houden'

Bas Brouns, CFO KLM: “Het verbeterprogramma werkt; door het hele bedrijf zijn initiatieven opgepakt. We hebben onder meer succesvol contracten heronderhandeld, meer vluchten kunnen uitvoeren en we zetten digitale oplossingen effectiever in. Zonder deze verbeteringen zou onze financiële positie beduidend zwakker zijn. Niettemin verdienen we nog niet genoeg voor onze noodzakelijke investeringen in klanten, mensen en operatie om KLM concurrerend en toekomstbestendig te houden. Daarom blijven we actief zoeken naar aanvullende verbeteringen om onze financiële basis te versterken.”

Bedrijfsonderdelen: gemengd beeld

Transavia zag in de eerste negen maanden het operationeel resultaat met €29 miljoen dalen door toenemende concurrentie en oplopende kosten. Engineering & Maintenance leverde een positieve bijdrage van €41 miljoen. Cargo wist de resultaten licht te verbeteren ten opzichte van vorig jaar, ondanks operationele uitdagingen en de invoering van een nieuw afhandelingssysteem. Dit onderstreept het belang van een voortdurende focus op winstgevende groei en operationele stabiliteit binnen alle onderdelen van de KLM Groep.