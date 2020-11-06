Drie aanhoudingen in onderzoek geweld tussen jongeren in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem

Begin september vonden ernstige geweldshandelingen plaats tussen jongerengroepen in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem. 'De politie heeft in dit onderzoek de afgelopen weken nog eens drie personen aangehouden', zo meldt de politie.

Heemskerk

Zaterdag 1 november werd een minderjarige jongen uit Heemskerk aangehouden. Hij wordt verdacht van poging doodslag in vereniging, openlijke geweldpleging en diefstal met geweld in vereniging. De rechter-commissaris heeft vandaag besloten dat de verdachte in elk geval 14 dagen langer vast blijft zitten.

IJmuiden

Donderdag 30 oktober werd een 18-jarige man uit IJmuiden aangehouden. Hij wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving, poging doodslag in vereniging en diefstal met geweld in vereniging. Hij is vorige week voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit sinds zijn aanhouding vast.

Beverwijk

Maandag 13 oktober werd een 21-jarige man uit Beverwijk aangehouden. Hij wordt verdacht van poging doodslag in vereniging, openlijke geweldpleging en diefstal met geweld in vereniging. Ook deze verdachte zit sinds zijn aanhouding vast, in januari dient een eerste pro formazitting.