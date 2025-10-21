dinsdag, 21. oktober 2025 - 10:33 Update: 21-10-2025 10:35
Hennepkwekerij met bijna 1.000 planten ontdekt in Hoofddorp
Foto: Politie
Hoofddorp
In een pand aan de Paxlaan in Hoofddorp is bij een integrale controle op donderdag 16 oktober een hennepkwekerij ontdekt. Bijna 1.000 planten en alle apparatuur zijn door het drugsteam in beslag genomen.
De hoeveelheid in combinatie met de apparatuur doet vermoeden dat het om een professionele hennepkwekerij gaat. De politie onderzoekt wie er verantwoordelijk is. De gemeente wil het pand sluiten.Voor de kwekerij is waarschijnlijk water en stroom gestolen. Alles is veilig afgesloten.
