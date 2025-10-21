dinsdag, 21. oktober 2025 - 10:33 Update: 21-10-2025 10:35

Hennepkwekerij met bijna 1.000 planten ontdekt in Hoofddorp

in beslag genomen goederen
Foto: Politie
Hoofddorp

In een pand aan de Paxlaan in Hoofddorp is bij een integrale controle op donderdag 16 oktober een hennepkwekerij ontdekt. Bijna 1.000 planten en alle apparatuur zijn door het drugsteam in beslag genomen.

De hoeveelheid in combinatie met de apparatuur doet vermoeden dat het om een professionele hennepkwekerij gaat. De politie onderzoekt wie er verantwoordelijk is. De gemeente wil het pand sluiten.Voor de kwekerij is waarschijnlijk water en stroom gestolen. Alles is veilig afgesloten. 

Categorie
nieuws
Provincie
Noord-Holland
Blik op 112
Politie

Overig nieuws