Politie houdt ruim 200 Napoli-supporters aan in Eindhoven

De politie heeft maandag 230 Napoli-supporters en 4 PSV-supporters aangehouden in de binnenstad van Eindhoven. 'Vanwege de Champions League-wedstrijd van dinsdagavond waren er maandag al grote groepen Italiaanse supporters naar Eindhoven afgereisd', zo meldt de politie dinsdag.

'Mogelijke confrontatie niet uitgesloten'

Gedurende de avond waren grote groepen supporters op verschillende plekken in de stad aanwezig. Omdat er een mogelijke confrontatie tussen supporters van beide clubs niet werd uitgesloten, werd de groep nauwlettend in de gaten gehouden. 'Het uitdagende gedrag van de groep gaf aanleiding om de grote groep supporters aan te houden vanwege het overtreden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Inmiddels zijn ze vrijgelaten met een boete op zak en een gebiedsontzegging voor 24 uur', aldus de politie.

Aanhoudingen

Vrijdag besloot de driehoek al om een veiligheidsrisicogebied in combinatie met preventief fouilleren aan te wijzen rondom de wedstrijd PSV-Napoli. Dit vanwege signalen van mogelijk ongeregeldheden voorafgaand aan en tijdens de wedstrijd. Met alle partners willen we ervoor zorgen dat Eindhoven een gastvrije voetbalstad voor iedereen is, maar wel binnen de geldende regels. Helaas hielden maandagavond grote groepen Napoli-supporters zich daar niet aan. Alle Napoli-supporters zijn op de Fuutlaan aangehouden voor het overtreden van de APV in verband met samenscholing.

Aangehouden supporters met bussen naar politiebureau gebracht

De aangehouden supporters zijn met bussen naar het politiebureau aan de Mathildelaan overgebracht. Daar zijn ze gedurende de nacht verhoord en weer vrijgelaten met een boete en een gebiedsontzegging voor de binnenstad voor de komende 24 uur. Ook de vier PSV-supporters die elders in de binnenstad zijn aangehouden zijn vrijgelaten met een boete en gebiedsontzegging. Alle aangehouden supporters in bezit van een kaartje mogen niet bij de wedstrijd van vanavond zijn.

Politie dinsdag weer aanwezig in binnenstad

Vandaag is de politie wederom aanwezig in de binnenstad van Eindhoven voor de wedstrijd tussen PSV en Napoli. Daar waar nodig zullen we optreden tegen ongeregeldheden. Laten we er samen voor zorgen dat vanavond de wedstrijd en alles daaromheen gemoedelijk verloopt zodat iedereen kan genieten van de voetbalwedstrijd.