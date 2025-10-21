ACM waarschuwt: geef telefonisch geen volmacht voor energiecontract

Consumenten en ondernemers die een volmacht hebben gegeven kunnen zonder dat ze het weten overgezet worden naar een andere energieleverancier. Hiervoor waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dinsdag.

'Consumenten en ondernemers vaak de dupe'

De ACM waarschuwt consumenten en ondernemers voor de risico’s van telefonische verkoop van energiecontracten waarbij gebruik wordt gemaakt van volmachten. 'Bij deze werkwijze vragen verkopers tijdens een telefoongesprek om een volmacht te tekenen, waarmee zij namens de consument of ondernemer een energiecontract kunnen afsluiten. Consumenten en ondernemers worden hierdoor vaak de dupe van ongewenste overstappen en hoge vergoedingen als zij een overstap ongedaan willen maken', aldus de ACM.

'Onder druk gezet'

Uit onderzoek van de ACM blijkt dat 1 op de 4 huishoudens het afgelopen jaar telefonisch benaderd is over de verkoop van een energiecontract. Bijna de helft van deze consumenten voelde zich hierbij onder druk gezet om op de aanbieding in te gaan. De ACM ontvangt ook veel klachten van ZZP’ers en andere ondernemers die gebeld worden over verkoop van energiecontracten. Veel ondernemers geven daarbij aan dat er bij de verkoop gebruik werd gemaakt van een volmacht waarmee namens de ondernemer een energiecontract afgesloten wordt bij een energieleverancier.

'Afsluiten energiecontract al ingewikkeld genoeg'

Manon Leijten, bestuurslid van de ACM: “Het afsluiten van een energiecontract is al ingewikkeld genoeg. Het is een belangrijk en complex product, dat zich niet leent voor verkoop via de telefoon. Telefonische verkoop waarbij volmachten worden gebruikt, maakt het risico op misleiding nog groter. We zien dat consumenten en ondernemers hierdoor vaak vastzitten aan contracten die zij niet bewust hebben gekozen.”

Ondernemers moeten extra alert zijn

De ACM benadrukt dat niet alleen consumenten, maar ook ondernemers regelmatig benaderd worden door telefonische verkopers. Ondernemers moeten extra alert zijn, omdat zij niet dezelfde wettelijke bescherming genieten als consumenten. Zo geldt bijvoorbeeld het recht op bedenktijd niet voor ondernemers. Hierdoor lopen zij een groter risico op ongewenste contracten. ZZP’ers die een energiecontract afsluiten voor hun woonadres moeten een energiecontract voor consumenten aangeboden krijgen en hebben dus wel recht op bedenktijd.

Risico's van volmachten

Bij het tekenen van een volmacht geeft de consument of ondernemer de verkoper toestemming om zelfstandig een energiecontract af te sluiten. Dit brengt grote risico’s met zich mee:

- Ongewenste overstappen: Klanten hebben geen controle over de keuze van de leverancier en worden soms zonder hun medeweten overgezet naar een andere energieleverancier.

- Onjuiste of onvolledige informatie: Verkopers informeren vaak niet goed over wat de volmacht inhoudt en geven geen informatie over opzegvergoedingen bij de oude en nieuwe leverancier.

- Hoge boetes: Verkopers brengen vaak onterecht hoge boetes in rekening voor het intrekken van de volmacht, bovenop de opzegvergoeding van de energieleverancier.

Gebruik volmachten is niet verboden

Het gebruik van volmachten is niet verboden en kan nuttig zijn in situaties waarin iemand zaken regelt voor een persoon die dat zelf niet meer kan, bijvoorbeeld vanwege ziekte of afwezigheid. Volmachten zijn niet bedoeld voor telefonische verkopers die namens consumenten of bedrijven energiecontracten willen afsluiten. De ACM adviseert daarom om nooit telefonisch akkoord te gaan met het tekenen van een volmacht, zeker niet tijdens een ongevraagd telefoongesprek. Hebt u al een volmacht getekend? Dan kunt u deze op ieder moment intrekken. Brengt de verkoper een boete in rekening en bent u daar niet goed over geïnformeerd? Kijk dan op ACM ConsuWijzer voor tips en meer informatie.

Eerdere waarschuwingen over telefonische verkoop

De ACM heeft al vaker gewaarschuwd voor de risico’s van telefonische verkoop van energiecontracten. Energiecontracten zijn ingewikkelde producten die je niet via een (ongevraagd) telefoongesprek af moet sluiten. De ACM heeft daarom ook al vaker gepleit voor een verbod op telefonische verkoop van energiecontracten. De ervaring leert dat energiecontracten die via de telefoon worden verkocht eigenlijk nooit het beste aanbod zijn voor consumenten en ondernemers.

Onderzoek ACM

De ACM heeft bedrijven die via telemarketing telecom- en energiecontracten aanbieden dit jaar gewezen op strengere regelgeving en het verbod om consumenten en ZZP’ers zonder toestemming te bellen. De ACM doet momenteel onderzoek bij deze bedrijven om te controleren of zij zich aan deze regels houden. Indien nodig kan de ACM tegen bedrijven optreden door boetes of lasten onder dwangsom op te leggen. Omdat de ACM momenteel veel meldingen krijgt over telefonische verkoop van energiecontracten via volmachten, heeft de ACM besloten daar nu voor te waarschuwen.