Douane onderschept 783 kilo verdovende middelen in Rotterdamse haven

Op 29 oktober trof de Douane in een container met een gigantische machine van staal 583 kilo cocaïne en 3 kilo crystal meth aan. De drugs zaten zo goed verstopt, dat het dagen werk was om de machine te ontmantelen en de verdovende middelen te verwijderen. De container was afkomstig uit Costa Rica en de machine was bedoeld voor een bedrijf in Noord-Holland.

Koelcontainers

Verder werd er op 1 november 33 kilo cocaïne aangetroffen in de inspectieluiken van een koelcontainer. Die container was geladen met bananen en afkomstig uit Peru. Nadat de container was gelost bij de ontvanger, werd die naar een empty depot, een opslagplaats voor lege containers, in Rotterdam gebracht. Daar werden de drugs door een medewerker ontdekt, die daarop meteen Douane informeerde.

Daar houdt het niet bij op. Op een schip dat op 4 november aankwam in de haven van Rotterdam stonden nog meer koelcontainers waarbij de Douane cocaïne aantrof in de inspectieluiken. In totaal ging het om 164 kilo verdeeld over vier containers afkomstig uit Peru en Ecuador. Drie van deze containers waren bestemd voor Antwerpen. De vierde container was bestemd voor een bedrijf in Zuid-Holland. De ontvangers lijken niets met de smokkel van de verdovende middelen te maken te hebben.