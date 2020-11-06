Drie aanhoudingen op verdenking van mensensmokkel en inzet illegale arbeid

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft op 5 november drie verdachten van een bouwbedrijf aangehouden op verdenking van mensensmokkel en illegale tewerkstelling tijdens een actie in de Rotterdamse haven. Eén van de verdachten is een werknemer van het bedrijf die zelf al jarenlang illegaal in Nederland verblijft.

Bij de actie zijn ook 6 andere illegaal in Nederland verblijvende en/of werkende Oezbeken en Algerijnen aangetroffen en overgedragen aan de Vreemdelingepolitie. Deze personen werden onder meer in de bouw aan het werk gezet. De verdachten faciliteerden vermoedelijk al meer dan 5 jaar deze mannen om hier illegaal te verblijven en werken.

Dure goederen

Tijdens de actie zijn een bedrijfspand en 2 woningen doorzocht. Daarbij werd een helikopter ingezet om niet toegankelijke vluchtwegen in de gaten te kunnen houden. 2 Luxe auto’s en 1 bedrijfsbus zijn in beslag genomen. Een auto heeft een nieuwwaarde van 410.000 euro.

Samenwerking

Tijdens eerdere toezichtcontroles van de Arbeidsinspectie werden al 4 illegale werknemers aangetroffen. De actie vanuit de Opsporingsdienst gisteren werd uitgevoerd in samenwerking met de Zeehavenpolitie. Het onderzoek wordt nu door de Opsporingsdienst voortgezet onder gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

