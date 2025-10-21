Eerste 'schop' in de grond voor nieuw Technologie Centrum Land van Defensie

Op de Leusderheide is vandaag officieel gestart met de bouw van het nieuwe Technologie Centrum Land (TCL). 'Staatssecretaris Gijs Tuinman gaf het startsein aan de bemanning van een Leopard 2-geniedoorbraaksysteem, oftewel de Kodiak. Zij zetten symbolisch de eerste schop in de grond. Het Rijksvastgoedbedrijf bouwt het centrum in opdracht van Defensie, in samenwerking met Heijmans', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

Oude tankwerkplaats Leusden

Het nieuwe TCL vervangt de oude tankwerkplaats in Leusden. Die stamt nog uit 1956 en werd gebouwd voor het onderhoud van de toenmalige gevechtstank, de Centurion. De oude werkplaats voldoet niet meer aan de (veiligheids)eisen van deze tijd. De moderne werkplaats moet in 2028 klaar zijn.

Nieuwe technieken voor een sterke krijgsmacht

In het nieuwe TCL staan innovatie, samenwerking en technologie centraal. De Koninklijke Landmacht werkt hier aan het onderhoud van zwaar materieel, zoals pantservoertuigen. Door nieuwe technieken als elektrische aandrijving, 3D-printing, robotica en onderhoud op afstand, kan Defensie sneller en slimmer werken. Daarnaast wordt het TCL een plaats voor onderzoek en ontwikkeling. Defensie wil hier nauw samenwerken met bedrijven, kennisinstellingen en onderwijs. Zo draagt de nieuwe werkplaats er aan bij dat de krijgsmacht direct inzetbaar is om aan de frontlinie het verschil te maken.

Een gebouw voor mensen en vakmanschap

Het nieuwe gebouw komt naast de huidige werkplaats te staan. Zodra de bouw is afgerond, maakt de oude plek plaats voor natuur. Het ontwerp van het TCL is duurzaam, flexibel en veilig. Er komen ruime werkvloeren, slimme loop- en rijroutes en moderne voorzieningen voor personeel.

Ook nieuwe start voor medewerkers

Ook voor de medewerkers betekent dit een nieuwe start. Velen van hen werken al tientallen jaren aan militair materieel. Met het TCL krijgen ze eindelijk een moderne en veilige werkomgeving die past bij hun vakmanschap en inzet.