Met de bouw van 8.000 woningen ontstaat het nieuwe dorp Cortelande

Met aanvullende maatregelen is de bouw van woningbouwproject Cortelande in gemeente Zuidplas mogelijk. Alle betrokken partijen zijn het daarover eens. 'Dat blijkt uit het eindadvies ‘Het Kan’ van onafhankelijk adviseur Wim Kuijken, opgesteld namens de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dit advies vormt nu de basis om tot bestuurlijke afspraken te komen', zo meldt het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dinsdag.

Herstel van vertrouwen

Cortelande is al lange tijd in beeld voor woningbouw. Met de bouw van het nieuwe dorp Cortelande zijn 8.000 woningen en twee nieuwe bedrijfsterreinen gemoeid. Dhr. Kuijken was aangesteld om het vertrouwen te herstellen tussen de verschillende stakeholders. Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hadden hun zorgen geuit over de waterhuishouding, bodemkwaliteit en mobiliteit. Na een intensief traject hierover zijn deze partijen gekomen tot een maatregelenpakket. Daarmee is het vertrouwen hersteld.

Concrete maatregelen

Gemeente Zuidplas, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, grondeigenaren en het Rijk hebben gezamenlijk gewerkt aan concrete maatregelen op het gebied van mobiliteit, water, bodem en financiering. Alle partijen onderschrijven het pakket en hebben de intentie deze de komende maanden bestuurlijk vast te leggen, zodat de besluitvorming kan worden afgerond. De eerste fase – goed voor ruim 2.500 woningen – kan in 2028 van de grond komen.

Vervolg en afronding

Dhr. Kuijken blijft als adviseur betrokken totdat alle afspraken formeel worden vastgelegd en een duurzame uitvoeringsorganisatie kan worden ingericht. Daarmee komt de realisatie van het nieuwe dorp Cortelande in de gemeente Zuidplas snel dichterbij.