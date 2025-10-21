Minister Van Weel verhoogt de terugkeerondersteuning voor Syriërs

Syriërs die vrijwillig willen terugkeren naar hun thuisland komen in aanmerking voor een verhoogde terugkeerondersteuning. 'De bedragen worden tijdelijk verhoogd naar € 5000 euro per volwassene en € 2500 per minderjarig kind. Deze verhoging moet vrijwillige terugkeer bevorderen', zo maakte minister Van Weel (Asiel en Migratie) bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer ruimte in de asielopvang

Door de veranderde veiligheids(situatie) in Syrië en de wijziging van het landenbeleid is de verwachting dat minder asielaanvragen van Syriërs in aanmerking komen voor een inwilliging door de IND. Met de verhoging van de terugkeerondersteuning wil het kabinet Syriërs stimuleren om terug te keren naar het land van herkomst. Meer vertrek van Syriërs moet onder andere zorgen voor meer ruimte in de asielopvang. Ook kunnen terugkerende Syriërs bijdragen aan de opbouw van het land.

Vrijwillige terugkeer

Minister van Weel, Asiel en Migratie: ‘Met de tijdelijke verhoging van terugkeerondersteuning voor Syriërs zet het kabinet meer in op vrijwillige terugkeer. Tegelijkertijd is een goede samenwerking met de Syrische overgangsregering van belang voor het op termijn mogelijk maken van gedwongen terugkeer. Daar blijf ik mij de komende periode voor inzetten.’

Verhoging terugkeerondersteuning

Syriërs die voor 1 oktober 2025 in Nederland verbleven komen in aanmerking voor herintegratieondersteuning ter waarde van € 5000 per volwassene en € 2500 per minderjarig kind. Syriërs die hiervan gebruik willen maken kunnen tussen 17 november 2025 en 1 januari 2026 een aanvraag doen via het aanmeldformulier op de website van de Dienst Terugkeer en Vertrek. Op dit moment krijgen Syriërs € 2800 per volwassene en € 1650 per minderjarige.

Samenwerking Syrische autoriteiten

Een goede relatie met de Syrische autoriteiten is cruciaal voor meer vrijwillige terugkeer en uiteindelijk gedwongen terugkeer. Er vinden daarom doorlopend gesprekken plaats met de autoriteiten. Op 20 oktober bezocht de staatssecretaris van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp Damascus. Hier sprak zij met de Syrische overgangsregering om terugkeer te bevorderen. En irreguliere migratie tegen te gaan door grensmanagement in Syrië te versterken en de sociaaleconomische situatie in Syrië te verbeteren.