Verdachte aangehouden in onderzoek dode vrouw Bunschoten

In het onderzoek naar de dood van de 78-jarige vrouw uit Bunschoten heeft de politie op dinsdag 21 oktober een 43-jarige man in het buitenland aangehouden. 'De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw', zo maakt de politie vandaag bekend.

Zwaargewond in woning

Het slachtoffer werd op 6 juni zwaargewond in haar woning aan de Harderwijker Bank in Bunschoten aangetroffen en overleed twee dagen later in het ziekenhuis.

Deel woning overhoop

Toen agenten op de bewuste dag bij de woning kwamen, bleek dat een deel van de woning overhoop lag. Ook bleek er een raam kapot aan de voorzijde van de woning. Er werd direct een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart dat sindsdien onderzoek doet.

Uitlevering

De aangehouden verdachte zit vast in het buitenland en zal op enig moment aan Nederland worden uitgeleverd. Met de aanhouding van de verdachte is het onderzoek niet klaar; het Team Grootschalige Opsporing zet het onderzoek voort.