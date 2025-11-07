Jarenlange celstraf geëist tegen vermeende leider drugsorganisatie

Tegen een vermeende leider van een grote drugsorganisatie heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag een gevangenisstraf van twintig jaar geëist. 'Naast het leidinggeven aan de organisatie wordt de 44-jarige man onder meer verdacht van betrokkenheid bij meerdere drugstransporten en witwassen van miljoenen aan crimineel geld. Hij zou daarnaast een rol hebben gehad bij een poging tot uitlokking van een moord. In 2024 en 2025 werden al zes andere leden van de organisatie veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen, onder wie een van de uitvoerende leiders van de organisatie', zo meldt het OM.

Oprollen cryptoplatformen

Dankzij het oprollen van meerdere cryptoplatformen kregen politie en OM in 2022 zicht op de activiteiten van de leden van de criminele organisatie, waarvan de kern wordt gevormd door familieleden. De organisatie vormde jarenlang een grote speler op de internationale drugsmarkt en werkte samen met grote drugscriminelen over de hele wereld bij de productie en handel in onder meer XTC, cocaïne en (meth)amfetamine. De officier van justitie zei daarover eerder: “Die samenwerking bevestigt wat ons betreft dat de organisatie in de Champions League van de drugscriminaliteit speelt”.

'Hij zette de lijnen uit'

De man die vandaag terecht stond wordt gezocht en was dan ook niet aanwezig op de zitting. Door gebruik te maken van een veelheid aan versleutelde telefoons en cryptoplatformen, corrupte contacten, auto’s op naam van derden en anderen allerlei hand en spandiensten te laten doen, konden hij en andere leden van de organisatie lange tijd buiten beeld blijven. Eenmaal onder de loep van politie en justitie blijkt onder meer uit gekraakte chatberichten overduidelijk zijn leidinggevende rol op strategisch niveau. De officier van justitie: “Hij zette de lijnen uit en bepaalde met wie zaken werd gedaan. Uit onderzoek blijkt verder dat de organisatie onder zijn leiding grote geldbedragen via ondergrondse bankiers naar met name Spanje en Dubai stuurde.”

Corebusiness

Alleen al een snelle blik op de zeer uitgebreide communicatie op cryptoplatformen leert volgens de officier van justitie dat de organisatie zich vrijwel uitsluitend bezighield met drugshandel. Een greep uit de termen die gebezigd werden: import, invoer, in-man, uithaal, bak, loods, stash, peruaanse, boli, collo, dure, prijzen, pap, tokens, geur, kwaliteit, garantie, stuks, blokken, vacuüm, p, m, a, PMK, apaan, poeder, gehaltes, olie, transport, UK, skippy, Antwerpen, deur, opzet, percentages. Het laat volgens het OM zien dat dit de corebusiness was van leden van dit crimineel samenwerkingsverband met verdachte als een van de belangrijke leiders.

‘Hardnekkig’

Het oppakken van een groot deel van de organisatie heeft er volgens het OM niet toe geleid dat hij uit deze wereld is gestapt. Het OM betwijfelt zelfs of aan zijn criminele activiteiten een einde is gekomen. Uit andere onderzoeken komen namelijk aanwijzingen dat verdachte nog steeds in luxe leeft in Dubai. De officier van justitie over die veronderstelde hardnekkigheid: “De vrees is dat hij met zijn telefoon in de hand gewoon is doorgaan vanuit zijn luie stoel.”

Poging tot uitlokking moord

Het beeld dat de internationale drugshandel een wereld is vol geweld komt ook prominent naar voren in dit onderzoek. In berichten werd uitvoerig gesproken over het uit de weg ruimen van iemand in het criminele milieu die dreigde een boekje open te doen over de criminele zaken van de leiders van de organisatie. De man staat naast de vele drugs- en witwasfeiten daarom ook terecht voor de poging tot uitlokking van een moord.

‘Ontwrichtende invloed op de samenleving’

De criminele organisatie waar de verdachte over een langere periode leiding aan gaf, heeft met hun business een buitengewoon ontwrichtende invloed op de samenleving. Zo werd geweld niet geschuwd om hun leidende positie te behouden. Tevens blijkt uit het dossier zonder meer dat allerlei contacten en personen worden betrokken in het criminele ‘spel’ en worden gecorrumpeerd. Boven- en onderwereld raken door toedoen van de verdachte en de organisatie met elkaar verweven. Het dossier staat bol van voorbeelden waaruit blijkt dat verdachte als doel had om geld te verdienen en daarom deze feiten pleegde.

Langdurige gevangenisstraffen

Gezien al het voorgaande is het naar het oordeel van het OM dan ook niet meer dan terecht dat er voor de dik 7 jaar lange, grootschalige georganiseerde handel in XTC, (meth)amfetamine en cocaïne, het witwassen van miljoenen euro’s een lange, onvoorwaardelijke gevangenisstraf worden opgelegd. Tegen deze verdachte eist het OM een gevangenisstraf van 20 jaar en een geldboete van 87.000 euro. In een afzonderlijke ontnemingsprocedure wil het OM van de verdachte ruim 12,5 miljoen euro afpakken. Die procedure gaat verder na het vonnis in deze zaak. De rechtbank doet op een nog nader te bepalen datum uitspraak.