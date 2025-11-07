Auto slaat over de kop op N33 bij Gieten

Over de kop geslagen

Door onbekende oorzaak raakte de man de macht over het stuur kwijt. Volgens getuigen is de auto een keer over de kop geslagen en kwam in een diepe bermsloot tot stilstand. Getuigen die het zagen gebeuren hebben de man uit de auto gehaald en overgedragen aan het ambulancepersoneel.

'Niet gereden'

Na een eerste onderzoek leek de man niet gewond alleen wat last van de spieren. De bestuurder moest uiteraard een blaastest ondergaan waarvan de uitslag niet bekend is. Even later verklaarde hij tegenover de politie dat hij niet gereden had. De politie heeft hierop een inzittende van de auto aangehouden, en deze is overgebracht naar het politiebureau voor nader verhoor. Berger Hamstra heeft het voertuig geborgen.

