Verdachte aangehouden voor bedreiging Geert Wilders in Tiktok-livestream

Het Team Bedreigde Politici van de politie Eenheid Den Haag heeft woensdag een 25-jarige man uit Alphen aan den Rijn aangehouden. 'In een filmpje dat deze dagen veel wordt gedeeld op social media zegt hij dat hij met een bijl naar de Tweede Kamer zou gaan en dat er "koppen [gaan] rollen". Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Tiktok-livestream

De verdachte deed zijn uitspraak in een Tiktok-livestream. Op de vraag met wie hij zou beginnen, antwoordt de verdachte "met Geertje misschien". Het fragment werd op social media geplaatst en is de afgelopen dagen veel gedeeld.

OM: Strafbare bedreiging

Het Openbaar Ministerie heeft het filmpje aangemerkt als een strafbare bedreiging tegen Tweede Kamerleden, en Geert Wilders in het bijzonder. De verdachte is geïdentificeerd en woensdag aangehouden voor verhoor. Daarna mag hij in vrijheid de vervolgingsbeslissing van het Openbaar Ministerie afwachten.

Basis van de democratie

Politici moeten hun werk ongehinderd en zonder terughoudendheid kunnen doen. Dat is de basis voor het goed functioneren van onze democratie. Meldingen en aangiften van bedreiging hebben daarom de bijzondere aandacht van de politie en het Openbaar Ministerie. Het Team Bedreigde Politici van de politie Eenheid Den Haag is er om het doen van melding of aangifte voor landelijke politici te vergemakkelijken. Het team staat onder leiding van het Openbaar Ministerie in Den Haag, dat verantwoordelijk is voor de beoordeling van de meldingen en beslist over vervolging van verdachten.

Jaarpublicatie OM strafbare bedreigingen

Het Openbaar Ministerie publiceert jaarlijks het aantal meldingen en het aantal als strafbaar beoordeelde bedreigingen. In 2024 werd 363 keer melding gedaan, in 235 gevallen oordeelde het OM dat het een strafbare bedreiging betrof. Cijfers over 2025 zijn nog niet bekend.

