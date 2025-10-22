Inbreker verstopt buit in onderbroek na woninginbraak in Beverwijk

De politie heeft dinsdag 21 oktober een 39-jarige man en een 25-jarige man uit Amsterdam op heterdaad aangehouden na een woninginbraak aan de Graaf Florislaan in Beverwijk. Dit meldt de politie woensdag. 'De verdachten zitten nog vast en hun rol wordt verder onderzocht', aldus de politie.

Melding woninginbraak

Rond 16.50 uur kreeg de politie melding van de woninginbraak. Ter plaatse kwam een man naar buiten lopen die voldeed aan het signalement. Hij is vervolgens aangehouden.

Buit in onderbroek verstopt

Tijdens de staandehouding van de eerste verdachte, kwam de tweede verdachte het pand uitlopen. Toen agenten hem wilde aanspreken, ging hij er al rennend vandoor. Na een korte achtervolging kon ook hij worden aangehouden. Bij de fouillering van de man werden, onder andere in zijn onderbroek, goederen aangetroffen die mogelijk afkomstig waren van de inbraak.