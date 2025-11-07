Extra 35 miljoen voor onderzoek om voorsprong in het gevecht te behouden

De onderzoeksprogramma’s worden via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) uitgezet. Hiermee geven Defensie en NWO gevolg aan de aanbeveling van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). Die stelt het volgende: “Om onze nationale veiligheid te vergroten moeten onderwijs- en kennisinstellingen en het ministerie van Defensie meer en nauwer gaan samenwerken.”

Het versterken, bewaken en behouden van de Nederlandse veiligheid wordt steeds meer een strijd om kennis, nieuwe technologie en innovatie. Bovendien leidt innovatie bij Defensie ook weer tot nieuwe toepassingen. Die zijn van nut voor de samenleving en goed voor economische groei. Het levert tegelijk breed civiel inzetbare kennis én banen op. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de innovatie is goed voor onze veiligheid én brengt welvaart.

Defensie is overigens al intensief met innovatie bezig. Gesteund door het verhoogde defensiebudget is er veel interesse voor slimme materialen, ruimtetechnologie, sensoren, quantumtechnologie en intelligente systemen.

Onderzoeksprogramma’s

Via de NWO komt er nu dus nog 35 miljoen euro voor onderzoek bij. Defensie wil dat dit bedrag gespreid over verschillende onderzoeksprogramma’s wordt ingezet.

De afgelopen maanden heeft NWO al gewerkt aan de ontwikkeling van de eerste programma’s. Zo is het lopende onderzoek naar: ‘High performance materialen voor Defensie en veiligheid’ met 5 miljoen euro opgehoogd. Daarnaast zitten analyses naar quantumtechnologie en weerbaarheid in de verkenningsfase.

Veiligheid en autonomie

Deze programma’s moeten nieuwe kennis en innovaties opleveren. Die zijn belangrijker dan ooit om de Nederlandse veiligheid en strategische autonomie te behouden, beschermen en versterken. Portefeuillehouder Defensie bij het NWO Jan de Boer benadrukt dat dit een gedeelde taak is. “Als NWO kunnen we met het financieren van onderzoek de nodige kennis mobiliseren die Nederland uiteindelijk veiliger maakt. Want onze veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, niet alleen van Defensie. En juist de wetenschap kan een belangrijke rol spelen om onze veiligheid te waarborgen.”