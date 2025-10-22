Vogelgriep vastgesteld in Dodewaard, ruim 160.000 dieren geruimd

In het Gelderse Dodewaard is vogelgriep vastgesteld op een legkippenopfokbedrijf. 'Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 161000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)', zo meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur woensdag.

Vervoersverbod 10-km zone rond besmet bedrijf

'In de 3 km zone rond de besmette locatie ligt één ander pluimveebedrijf daarnaast liggen er in de 10 km zone 25 andere commerciële pluimveebedrijven', aldus het ministerie. In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen pluimvee en broed- en consumptie-eieren vervoerd mogen worden. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met pluimvee. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen.

Landelijke maatregelen

Er geldt sinds 16 oktober 2025 een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels en de afschermplicht geldt voor niet commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen).

Traceringsonderzoek

De NVWA voert traceringsonderzoek uit naar riskante contacten. Hiermee wordt onderzocht of er producten, of pluimvee, van en naar deze locatie zijn vervoerd in de periode voorafgaand aan de melding. Indien nodig volgen aanvullende maatregelen, zoals extra bemonstering of het blokkeren van een riskant contactbedrijf. Deze maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online-kanalen van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) gemeld.