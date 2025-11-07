Illegale tewerkstelling en kinderarbeid bij controles horeca Groningen

Bij horeca controles in Groningen zijn door de Nederlandse Arbeidsinspectie vorige week in totaal 8 werknemers aangetroffen die niet in Nederland mogen werken; zij waren aan het werk bij verschillende horecabedrijven zonder een tewerkstellingsvergunning. Dat is een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen.

Ook constateerden inspecteurs meerdere overtredingen van de Arbeidstijdenwet, waaronder een horecaonderneming zonder deugdelijke arbeidstijdenregistratie. Dat is wel verplicht en belangrijk om te kunnen controleren of de onderneming zich aan de Arbeidstijdenwet houdt. 1 onderneming betaalde werknemers contant uit; dat is een overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Kinderarbeid

Twee 15-jarigen waren na 20.00 uur aan het werk; op deze leeftijd mogen jongeren werken, maar onder strikte voorwaarden en niet in de avond.