Kiesraad: "Uitslag Tweede Kamerverkiezing betrouwbaar"

De Kiesraad stelde op 7 november 2025 de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van 29 oktober 2025 vast. Het opkomstpercentage was 78.3% Van de 13.589.128 kiesgerechtigden brachten 10.640.324 hun stem uit.

Van de 27 partijen die deelnamen aan de verkiezing, kregen 15 partijen voldoende stemmen voor een of meerdere zetels in de Tweede Kamer.

5 kandidaten zijn met voorkeursstemmen benoemd die anders niet gekozen waren.

Wim Kuijken, voorzitter van de Kiesraad: “Deze uitslag is betrouwbaar. Er ligt een doordacht en robuust proces ten grondslag aan de stemming en aan de uitslagvaststelling. Het verkiezingsproces in Nederland is heel precies beschreven in de Kieswet en kent vele waarborgen met controles en voortdurende transparantie.

Het uitvoeren van dit proces, met al deze waarborgen, vraagt de inzet van tienduizenden gewone burgers als vrijwilligers, en vele ambtenaren. De betrokkenheid van deze grote hoeveelheid mensen bij het verkiezingsproces is op zichzelf een waarborg voor transparantie en controleerbaarheid, van robuustheid. Ik wil een welgemeend compliment geven aan al die mensen die de verkiezingen in Nederland feitelijk mede mogelijk maken.”

Aantallen Tweede Kamerverkiezing 2025

Kiesgerechtigden 13.589.128

Uitgebrachte stemmen 10.640.324 (Opkomst: 78.3%)

Geldige stemmen 10.571.990 (99,35%)

Blanco stemmen 40.128 (0,37%)

Ongeldige stemmen 28.206 (0,26%)

Stemmen per volmacht 99.1649 (9,3%)

Het aantal Nederlanders in het buitenland dat als kiezer geregistreerd stond, was 133.589. Daarvan brachten 86.894 kiezers (65%) in het buitenland een (geldige) briefstem uit.

Zetelverdeling

De verdeling van de 150 zetels is als volgt vastgesteld:

Partij + aantal zetels

D66 26

PVV (Partij voor de Vrijheid) 26

VVD22GROENLINKS/ Partij van de Arbeid (PvdA) 20

CDA 18

JA2 19

Forum voor Democratie 7

BBB 4

DENK 3

ChristenUnie 3

SP (Socialistische Partij) 3

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 3

Partij voor de Dieren 3

50PLUS 2

Volt 1

De 12 overige deelnemende partijen hebben geen zetel behaald:

Nieuw Sociaal Contract (NSC)

Belang Van Nederland (BVNL)

Vrede voor Dieren

BIJ1

LP (Libertaire Partij)

Piratenpartij

FNP

Vrij Verbond

DE LINIE

NL PLAN

ELLECT

Partij voor de Rechtsstaat

Toelichting zetelverdeling

De kiesdeler is het aantal stemmen dat nodig is om 1 volle zetel te behalen. De berekening van de kiesdeler gaat door het aantal geldige stemmen op kandidaten te delen door 150 (het aantal zetels in de Tweede Kamer). De kiesdeler is 10.571.990 : 150 = 70479 140/150 (geschreven als breuk).

Eerst is bepaald hoeveel ‘volle zetels’ elke partij krijgt. Dat is het aantal keer dat een partij de kiesdeler heeft behaald. Er zijn 139 volle zetels verdeeld.

Daarna waren er 11 restzetels over. 2 restzetels gaan naar lijst 1 PVV (Partij voor de Vrijheid). De volgende lijsten hebben 1 restzetel gekregen: lijst 2 GROENLINKS/ Partij van de Arbeid (PvdA), lijst 3 VVD, lijst 5 D66, lijst 6 BBB, lijst 7 CDA, lijst 8 SP (Socialistische Partij), lijst 11 Forum voor Democratie, lijst 13 ChristenUnie en lijst 15 JA21.