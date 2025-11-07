Kabinet verhoogt boetes illegale verkoop vapes

Het kabinet heeft besloten om de boetes op de illegale verkoop van vapes en sigaretten fors te verhogen. Dat geldt voor supermarkten, horecazaken en voor de online verkoop. Het verhogen van boetes heeft een afschrikwekkende werking en daarmee wil het kabinet de illegale verkoop van vapes steviger bestrijden. Als een verkoper voor de eerste keer wordt gepakt, krijgt hij een boete van € 2040 (€ 700 hoger dan nu).

Illegale verkoop komt je duur te staan

Staatssecretaris Tielen (Jeugd, Preventie en Sport): “Nicotine is ontzettend slecht voor je en ook ontzettend verslavend. We doen wat we kunnen om de verkoop van illegale vapes tegen te gaan en daarmee de gezondheid van kinderen te beschermen. De boodschap voor illegale verkopers is helder: illegale vapeverkoop komt je heel duur te staan. Vanaf de eerste keer dat je wordt gepakt.”

Verhoging van € 1000

De boete voor een tweede overtreding voor online verkopers, supermarkten, nachtwinkels of cafés gaat met meer dan € 1000 omhoog tot € 3060. Als illegale verkoop wordt geconstateerd in een organisatie met meer dan 50 medewerkers gaat de boete met meer dan € 1300 omhoog tot € 4040. De verhoging gaat naar verwachting in per 1 juli 2026.