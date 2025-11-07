luchtvaartmaatschappijen beloven te stoppen met greenwashing

Na een klacht van Europese consumentenorganisaties en een actie van de Europese Commissie en Europese toezichthouders, passen 21 Europese luchtvaartmaatschappijen hun misleidende duurzaamheidsclaims aan. De Consumentenbond, die meedeed aan de gezamenlijke klacht, is blij met de uitkomst.

BEUC, de Europese koepel van consumentenorganisaties, diende in 2023 samen met 23 van zijn leden, waaronder de Consumentenbond, een klacht in over greenwashing door luchtvaartmaatschappijen. De klacht ging naar de Europese Commissie en de Europese consumententoezichthouders. De Nederlandse ACM onderzocht de klacht samen met enkele andere Europese consumententoezichthouders. In 2024 riepen zij de luchtvaart op te stoppen met greenwashing.

Einde aan misleidende beloftes

De Europese Commissie en de Europese toezichthouders melden nu dat 21 luchtvaartmaatschappijen hebben toegezegd hun misleidende claims aan te passen. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Wij zijn blij dat de toezichthouders na onze klacht hebben ingegrepen. Zij geven ook aan de duurzaamheidsclaims te blijven controleren en waar nodig te handhaven. Dat is goed nieuws voor consumenten. Die worden nu niet langer op het verkeerde been gezet door misleidende duurzaamheidsbeloftes die suggereren dat duurzaam vliegen mogelijk is.’

Luchtvaartmaatschappijen die toezeggingen hebben gedaan: Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, easyJet, Finnair, KLM, Lufthansa, Luxair, Norwegian, Ryanair, SAS, SWISS, TAP, Transavia France, Transavia CV, Volotea, Vueling, en Wizz Air.