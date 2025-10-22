OM eist 15 jaar gevangenisstraf tegen man die zijn vrouw doodsteekt

Een vrouw wordt op 16 maart 2024 in Mierlo op klaarlichte dag voor de ogen van haar kinderen neergestoken. Zij overlijdt ter plekke. Ook de kinderen raken gewond als zij tussenbeide proberen te komen. De partner van de vrouw en vader van de kinderen, een 51-jarige man uit Mierlo, blijkt al snel verantwoordelijk te zijn voor het misdrijf. Vandaag moest hij zich voor de rechter verantwoorden. Het Openbaar Ministerie (OM) eist een gevangenisstraf van 15 jaar tegen hem.

‘Ik riep ‘mama’. Ik heb mijn hand onder haar hoofd gedaan, toen keek zij naar boven en heb ik haar ogen dicht gedaan. Ik heb toen een spreuk gezegd, voor als iemand naar de hemel gaat.’ Zo begint de officier van justitie zijn requisitoir. Het is een beschrijving van de 12-jarige zoon die de laatste momenten van zijn moeders leven beleeft.

Bekennende verklaring

De politie start direct een onderzoek. In de omgeving van de woning treffen ze de man in een steegje aan. Zijn handen en kleding zijn bebloed en er wordt een mes gevonden, waarvan later wordt vastgesteld dat de vrouw daarmee om het leven is gebracht. De verdachte legt daarover een bekennende verklaring af en ook getuigen, waaronder de 12-jarige zoon en een oudere dochter van de man, bevestigen dit. De snijverwondingen van de kinderen passen eveneens bij de verklaringen.

Zelfverdediging of niet?

Over het motief van de verdachte strookt het oordeel van het OM echter niet met de verdediging. De verdachte verklaart wisselend, waarbij hij aangeeft dat hij heeft gestoken als reactie op geweld door het slachtoffer. Dat blijkt echter niet uit de verklaring van de 12-jarige zoon en de overige bewijsmiddelen. Wel blijkt onder andere uit getuigenverklaringen van hulpverleners dat de relatie tussen de man en vrouw niet goed is. De vrouw zou willen scheiden en dat zou ook aanleiding zijn voor de ruzie op 16 maart, die de vrouw fataal wordt.

Controledrang

De officier van justitie: ‘De verdachte heeft zijn vrouw veelvuldig gestoken, nota bene voor de ogen van hun jonge kinderen. Dit alles uit controledrang, omdat hij niet kon verkroppen dat het slachtoffer wilde scheiden. Zij liep vervolgens op straat de dood tegemoet. Een beeld waarvan ik voor de kinderen hoop dat het ooit zal vervagen. Zij gaan hun toekomst tegemoet zonder moeder, zonder vader.’

Het OM verwijt de verdachte doodslag. Het toegepaste partnergeweld heeft de vrouw met haar leven moeten bekopen. Gezien de ernst van het feit en rekening houdend met alle omstandigheden eist het OM een gevangenisstraf van 15 jaar. De rechter doet over twee weken uitspraak.