Tassen vol vuurwerk in woning gevonden

De politie heeft dinsdag 21 oktober in een woning aan de Volkerakstraat twee bigshoppers vol illegaal vuurwerk gevonden. Het vuurwerk is in beslag genomen en de minderjarige eigenaar uit de gemeente Schouwen-Duivenland mag zich binnenkort bij de politie komen melden voor een verhoor.

Agenten gingen naar de woning toe nadat ze informatie hadden gekregen dat er vuurwerk opgeslagen zou liggen. Ze troffen de tassen vol vuurwerk - ruim 100 stuks waaronder cobra’s-, aan. Het vuurwerk is meegenomen door een specialistisch bedrijf en vernietigd.

Extra aandacht voor vuurwerk

De politie en gemeente Schouwen-Duivenland lieten vorige week al weten gezamenlijk op te treden tegen jongeren die overlast veroorzaken, onder andere door het afsteken van (illegaal) vuurwerk of die vuurwerk in hun bezit hebben. Ouders en verzorgers van jongeren die mogelijk betrokken zijn bij overlast krijgen een waarschuwingsbrief. In deze brief worden zij gewezen op hun verantwoordelijkheid en op de mogelijke gevolgen van het gedrag van hun kinderen.