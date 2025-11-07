TV-presentatrice Viola Holt (76) overleden

5 Uur Show

Met de komst van de nieuwe televisiezender RTL-Véronique, eind 1989, kreeg de carrière van Holt een nieuwe impuls. Na het tegenvallende programma TV-Romantica, werd Holt op het nieuwe middagmagazine van RTL 4 De 5 Uur Show gezet. Medepresentatrices Dieuwertje Blok, Catherine Keyl, Myrna Goossen en Maya Eksteen presenteerden slechts enkele jaren het programma terwijl Holt het bleef doen tot de laatste uitzending in 1998. Op RTL presenteerde ze ook nog enkele andere programma's.

Viola had een fijne laatste dag

Violoa Holt schreef donderdag op X enkele uren voor haar overlijden dat ze terugkeek op "een fijne dag”. "Wat een fijne dag, huishouden boodschappen boswandeling 1 whiskeytje op het terras, thai food op het fornuis, en kijkend naar de prachtige grote maan, genietend van de Peer Gynt suite op de radio”, schreef Holt op X. "Allemaal iets om blij van te worden, en dankbaar voor onverwachte geluksmomenten”, aldus Holt.