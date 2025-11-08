Man met mes door politie doodgeschoten in flatwoning in Rozenburg

Vrijdagavond heeft de politie in het Zuid-Hollandse Rozenburg een man neergeschoten in zijn flatwoning. De man overleed aan zijn verwondingen.

Mes

Agenten die de woning na een melding vrijdagavond even voor 18.00 uur betraden werden geconfronteerd met een man met een mes. Daarbij is op de man geschoten die vervolgens aan zijn verwondingen kwam kwam te overlijden.

Onderzoek Rijksrecherche

De Rijksrecherche is ingeschakeld en doet onderzoek naar de precieze toedracht van het incident.