zaterdag, 8. november 2025 - 10:30 Update: 08-11-2025 10:35
Man met mes door politie doodgeschoten in flatwoning in Rozenburg
Foto: Archief EHF
Rozenburg
Vrijdagavond heeft de politie in het Zuid-Hollandse Rozenburg een man neergeschoten in zijn flatwoning. De man overleed aan zijn verwondingen.
Mes
Agenten die de woning na een melding vrijdagavond even voor 18.00 uur betraden werden geconfronteerd met een man met een mes. Daarbij is op de man geschoten die vervolgens aan zijn verwondingen kwam kwam te overlijden.
Onderzoek Rijksrecherche
De Rijksrecherche is ingeschakeld en doet onderzoek naar de precieze toedracht van het incident.
