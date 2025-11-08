Update: Man (30) met mes door politie doodgeschoten in flatwoning in Rozenburg

Mes

Agenten die de woning na een melding vrijdagavond even voor 18.00 uur betraden werden geconfronteerd met een man met een mes. Daarbij is op de man geschoten die vervolgens aan zijn verwondingen kwam kwam te overlijden. Het slachtoffer is een 30-jarige man die in de woning verbleef. Een ambulance en een traumahelikopter werden opgeroepen, maar de hulp mocht helaas niet meer baten.

Onderzoek Rijksrecherche

De Rijksrecherche is ingeschakeld en doet onderzoek naar de precieze toedracht van het incident. Dit is een standaardprocedure wanneer agenten betrokken zijn bij incidenten met dodelijke afloop. De Rijksrecherche is onderdeel van het Openbaar Ministerie en het onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie. Als het onderzoek is afgerond, beoordeelt het OM of het optreden door de politie rechtmatig was. De woordvoering in deze zaak ligt bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam.

Veel vragen

De politie en het OM begrijpen dat de gebeurtenis veel vragen oproept over wat er precies is gebeurd. Om die antwoorden te krijgen, is zorgvuldig onderzoek nodig. Zodra daar iets over gedeeld kan worden, zal het OM dat doen.