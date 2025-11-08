Vogelgriep vastgesteld in Drogeham, 120.000 leghennen geruimd

In het Friese Drogeham is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf. 'Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 120.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)', zo meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

Omliggende pluimveebedrijven

In de 1-kilometerzone ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt bemonsterd op de aanwezigheid van vogelgriepvirus en gedurende 14 dagen intensief gemonitord. Binnen de 3-kilometerzone liggen 3 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend. In de 10-kilometerzone liggen 27 pluimveebedrijven.

Vervoersverbod

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen pluimvee en broed- en consumptie-eieren vervoerd mogen worden. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Waar de 10-kilometerzone ligt, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen

In Nederland geldt sinds 16 oktober 2025 een landelijke ophok- en afschermplicht. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels en de afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels zoals bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen.

Traceringsonderzoek

De NVWA voert traceringsonderzoek uit naar riskante contacten. Hiermee wordt onderzocht of er producten, of pluimvee, van en naar deze locatie zijn vervoerd in de periode voorafgaand aan de melding. Indien nodig volgen aanvullende maatregelen, zoals extra bemonstering of het blokkeren van een riskant contactbedrijf.

