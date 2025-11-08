Kabinet: Deze winter meer hulp bij energiekosten voor huishoudens met lage inkomens

Om mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening deze winter aanvullend te kunnen helpen, krijgen gemeenten € 30 miljoen extra. 'Met dit geld kunnen gemeenten meer doen om huishoudens met geldzorgen te bereiken en hulp bieden bij het verduurzamen van hun woning', zo meldt staatssecretaris Nobel (Participatie en Integratie) in een brief aan de Tweede Kamer.

Europees Sociaal Klimaatfonds

Voor het publieke energiefonds dat vanaf de winterperiode 2026/2027 beschikbaar komt, wordt ruim € 100 miljoen extra vrijgemaakt met hulp van het Europees sociaal klimaatfonds.

Publiek energiefonds pas vanaf winterperiode 2026/2027

Afgelopen najaar kwam dankzij het amendement Grinwis (CU) eenmalig € 50 miljoen beschikbaar om mensen die de energierekening niet kunnen betalen te helpen. Omdat een publiek energiefonds er pas vanaf de winterperiode 2026/2027 kan zijn, heeft het kabinet besloten om de komende maanden € 30 miljoen voor gemeenten vrij te maken.

Aanvraag via het Tijdelijk Noodfonds Energie

Hiervoor wordt € 20 miljoen van het amendement benut. Daar bovenop trekt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 10 miljoen uit om de huishoudens met energiearmoede beter te bereiken. De 151.000 huishoudens die een aanvraag via het Tijdelijk Noodfonds Energie hebben gedaan én hebben aangegeven open te staan voor hulp bij het verlagen van de energierekening komen in ieder geval in aanmerking voor hulp.

Huishoudens structureel hun energierekening omlaag

Staatssecretaris Nobel is blij dat gemeenten met deze middelen de kans krijgen om huishoudens die moeite hebben met het betalen van de energierekening extra hulp te geven. Gemeenten kunnen aansluiten bij de bestaande dienstverlening; van verduurzamingsinitiatieven en energiecoaches tot inkomensondersteuning. Het doel is de energierekening voor huishoudens deze winter beter beheersbaar te maken. “Het is goed dat we deze winter huishoudens kunnen helpen. We moeten er op de langere termijn voor zorgen dat huishoudens structureel hun energierekening omlaag kunnen brengen.”

Publiek energiefonds

Vanaf volgende winter komt er een meerjarig publiek fonds voor huishoudens die de energierekening niet kunnen betalen, in combinatie met hulp bij de verduurzaming van woningen. Er komt voor het fonds in totaal € 339,75 miljoen beschikbaar. Dat is € 105,25 miljoen meer dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat is mogelijk doordat het kabinet heeft besloten bij de aanvraag van het Europese sociaal klimaatfonds sterker in te zetten op hulp bij energiearmoede.

Onder voorbehoud

De Europese middelen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van het voorstel door de Europese Commissie. De precieze looptijd van het publieke energiefonds wordt nog uitgewerkt.