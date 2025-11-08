OM eist 3,5 jaar voor veroorzaken explosies bij Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

In de nacht van 25 november 2024 schrok het Rode Kruis Ziekenhuis op van een explosie bij de centrale toegangsdeur. Daarbij werd gebruik gemaakt van een mortierbom. De nacht erop volgde opnieuw een explosie, groter dit keer en met een brand tot gevolg.

Cobra 6

'Hier werd gebruik gemaakt van een vuurwerk-brandstof-combinatie bestaande uit zwaar knalvuurwerk (super Cobra 6) en een fles motorbenzine. De schrik was enorm bij patiënten, medewerkers en buurtgenoten. In februari van dit jaar is een 39-jarige man aangehouden. Het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) vindt bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het teweeg brengen van de twee explosies met gevaar voor goederen en in één geval ook met levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel. Het OM eiste een gevangenisstraf van 42 maanden', zo meldt het OM.

Opdracht

Na de twee explosies van november 2024 vond in januari 2025 een derde explosie plaats bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Voor die explosie is een 37-jarige man aangehouden. Die zaak is in afwachting van een inhoudelijke behandeling. Na die aanhouding kwam uit onderzoeksinformatie naar voren dat een 39-jarige man verantwoordelijk zou zijn voor de explosies in november. Ook ontstond het vermoeden dat beide verdachten in opdracht van een derde persoon handelden. Deze opdrachtgever is inmiddels als verdachte in beeld bij het onderzoeksteam.

Bewijs

Uit de onderzoeksbevindingen komt naar voren dat de verdachte verantwoordelijk is voor de uitvoering van de twee explosies in november. Niet alleen heeft hij beide feiten bekend, ook zijn door hemzelf gemaakte beelden van de explosie in zijn telefoon aangetroffen. Daarnaast staat verdachte op camerabeelden van het ziekenhuis, terwijl hij de ontploffingen veroorzaakt. Ook blijkt uit sporenonderzoek dat de verdachte DNA-materiaal heeft achtergelaten op de plaats delict.

Motief

De explosies lijken verband met elkaar te hebben, waardoor de vraag naar het motief groeide. Tijdens zijn verhoren bij de politie heeft de verdachte niet alleen zijn eigen betrokkenheid bij de explosies bekend, maar heeft hij ook verklaard van wie en waarom hij de opdracht kreeg. Hiermee heeft het onderzoeksteam weliswaar iets meer inzicht gekregen over het mogelijke motief achter de explosies, maar is nog geen duidelijkheid over wat nu daadwerkelijk de reden is geweest voor de explosies bij het ziekenhuis. De officier van justitie: ‘’De uitvoerders zijn opgepakt en worden vervolgd. De persoon die uitleg kan geven over het daadwerkelijke motief is nog niet aangehouden.’’

Ernst

Het is bijna een on-Nederlandse zaak: een ziekenhuis als doelwit voor meerdere explosies. De officier: ‘’Een ziekenhuis is de plek waar mensen naartoe gaan om hulp te krijgen als zij ziek zijn. In een ziekenhuis verblijven mensen die op sterven liggen, die geopereerd zijn, niet mobiel zijn, mensen met trauma’s, verdriet en pijn. Een plek waar je van af blijft. En waar ook mensen werken waar je van af moet blijven. Juist die plek is tot drie keer toe slachtoffer geworden van explosies. De gevolgen hadden vele malen erger kunnen zijn. Er hadden gewonden of doden kunnen vallen.’’

Eis

Dat het doelwit een ziekenhuis is vindt het OM strafverzwarend. ‘’Nota bene een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in het behandelen van brandwonden. Dat klinkt niet alleen cru maar dat is het ook. Juist mensen met de nodige trauma worden nu wederom geconfronteerd met vuur en explosies’’, aldus de officier. Naast de twee explosies wordt de verdachte ook verantwoordelijk gehouden voor rijden onder invloed en het bezit van hard- en softdrugs. Het OM eiste een gevangenisstraf van 42 maanden en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van negen maanden. Ook vroeg het OM om toewijzing van de door de slachtoffers gevraagde schadevergoeding.

Uitspraak

De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak.