Publicatie overzichten giften en schulden Tweede Kamerverkiezing 2025

Politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing zijn verplicht om voorafgaand aan de verkiezing overzichten van giften aan de partijen en de kandidaten, evenals de schulden van de partijen, aan te leveren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze overzichten geven een beeld van de financiële middelen van politieke partijen die deelnemen aan de verkiezing van 29 oktober 2025. Het ministerie publiceert deze overzichten een week voor de verkiezingsdag.

Giften en schulden

De overzichten van giften en schulden van politieke partijen hebben betrekking op de periode 1 januari 2024 tot en met 8 oktober 2025. De overzichten bevatten giften van in totaal € 1000 of meer en schulden van € 25.000 of meer. Het overzicht van kandidaten bevat ook de giften van in totaal € 1000 of meer. Alleen in het verkiezingsjaar geldt een lager drempelbedrag van in totaal € 767,12 of meer. Dit bedrag is verlaagd, omdat het jaar nog niet voorbij is.

Op het moment van publiceren hebben alle 27 politieke partijen een verantwoording ingediend. De Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) adviseert de minister over het toezicht op de naleving van de verplichtingen. Het advies wordt op een later moment openbaar gemaakt, samen met een inhoudelijke reactie van de minister van BZK.

Na de Tweede Kamerverkiezing

Politieke partijen met een zetel in de Eerste of Tweede Kamer zijn verplicht om uiterlijk 29 november aanvullende overzichten aan te leveren bij het ministerie van BZK. Dit overzicht gaat over de giften aan en schulden van politieke partijen in de laatste 3 weken voor de verkiezing. Deze aanvullende overzichten worden uiterlijk 29 december openbaar gemaakt.

Verantwoording over 2024

Ook moeten politieke partijen met een zetel in de Eerste of Tweede Kamer jaarlijks voor 1 juli een financiële verantwoording over het afgelopen kalenderjaar aanleveren bij het ministerie van BZK. Lees de financiële jaarverslagen en volledige overzichten van giften en schulden over 2024.