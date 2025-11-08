Aanhoudingen schietincident Flying Dutchmanstraat waarbij Rotterdammer (20) omkwam

Zondag 2 november overleed een 20-jarige Rotterdammer nadat hij in de vroege ochtend op de Flying Dutchmanstraat in Rotterdam-IJsselmonde was neergeschoten. 'Vrijdag 7 november werden twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit dodelijke schietincident', zo meldt de politie zaterdag.

Verdachten uit Rotterdam en Barendrecht

'De verdachten zijn een 21-jarige Rotterdammer en een 27-jarige man uit Barendrecht. De Rotterdammer werd in Nieuwerkerk aan den IJssel buiten op straat aangehouden. Een 27-jarige man uit Barendrecht werd aangehouden toen hij met zijn auto door Berkel en Rodenrijs reed', aldus de politie. Na de aanhoudingen heeft de politie drie woningen doorzocht, in Rotterdam, Barendrecht en Amsterdam.

Vijf aanhoudingen op 2 november

Op de dag van het schietincident werden vijf verdachten aangehouden. Zij zijn maandag 3 november heengezonden. In het onderzoek wordt nader gekeken naar hun exacte rol en betrokkenheid.