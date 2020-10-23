Mag een werkgever reclame of logo’s op leaseauto’s plaatsen?

Steeds meer bedrijven willen hun merk ook onderweg laten zien. Een sticker of logo op de leaseauto lijkt dan een slimme manier om wat extra zichtbaarheid te krijgen, zeker als de auto dagelijks op de weg is. Het voelt bijna als gratis reclame: je medewerkers rijden door het hele land en overal waar ze komen, zien mensen jouw bedrijfsnaam en logo. Toch ligt het in de praktijk vaak iets gevoeliger dan gedacht. Veel medewerkers gebruiken hun leaseauto niet alleen voor werk, maar ook in hun vrije tijd. Ze nemen de kinderen mee naar school, gaan ermee op vakantie of rijden ermee naar vrienden. Een groot bedrijfslogo op de motorkap of de deuren voelt dan al snel te zakelijk of te opvallend. Daardoor ontstaat er regelmatig discussie: mag een werkgever zelf bepalen dat de auto wordt bestickerd, of heeft de medewerker daar ook iets over te zeggen? Het antwoord hangt af van wat er in de leaseovereenkomst staat, maar ook van hoe je het gesprek met je medewerkers aangaat. Want uiteindelijk draait het niet alleen om wat mag, maar ook om wat redelijk voelt voor beide kanten.

Wat er in de leaseovereenkomst staat, is leidend

Het begint allemaal bij de leaseovereenkomst. Staat daarin dat de werkgever mag bepalen of er logo’s of stickers op de auto komen, dan moeten medewerkers dat accepteren. Het is daarom verstandig om deze mogelijkheid altijd duidelijk op te nemen in het contract. Zo voorkom je onduidelijkheid of discussies achteraf. Aan de andere kant: als er juist is afgesproken dat de auto’s niet worden beplakt, dan moet de werkgever zich daaraan houden. Zeker bij lopende contracten kan dat niet zomaar worden aangepast.

Geen afspraak? Dan beslist de werkgever meestal

Als er in het contract niets is vastgelegd, heeft de werkgever in principe het recht om instructies te geven. Dat betekent dat hij mag besluiten om de auto’s van stickers te voorzien. Toch is het verstandig om goed te kijken of dat de moeite waard is. Een medewerker die zijn auto ook privé gebruikt, kan zich minder prettig voelen bij opvallende bestickering. Soms is een compromis mogelijk. Denk aan magneetplaten met het logo, die medewerkers tijdens werktijd kunnen bevestigen en er na werktijd weer af kunnen halen. Zo blijft de auto zakelijk herkenbaar, maar privé neutraal. Ook voor werkgevers is het handig om bij bestickering stil te staan bij de praktische kant. In sommige gevallen kan het zelfs invloed hebben op de auto verzekering zakelijk, bijvoorbeeld als het om permanente reclame-uitingen gaat. Controleer daarom altijd of de verzekeraar aanvullende eisen stelt.

Wat als het om een bestelauto gaat?

Bij bestelwagens ligt het vaak iets eenvoudiger. Deze voertuigen worden meestal niet privé gebruikt en zijn bedoeld voor zakelijk vervoer. In dat geval is het logisch dat ze herkenbaar zijn met het bedrijfslogo of contactgegevens. Toch is het ook hier slim om de verzekering even te checken. Niet elke verzekeraar ziet bestickering als vanzelfsprekend. Wie zijn bestelauto verzekeren wil, doet er goed aan dit direct bij de aanvraag te vermelden, zodat de dekking correct blijft.

Communicatie voorkomt onvrede

Uiteindelijk draait het niet alleen om wat juridisch mag, maar ook om hoe het voelt voor de medewerkers. Bespreek daarom vooraf waarom je de auto’s wilt beplakken en luister naar eventuele bezwaren. Soms helpt een kleine aanpassing zoals een subtiel logo op de achterruit om iedereen tevreden te houden. Want hoe zichtbaar je bedrijf ook is, tevreden medewerkers zijn misschien wel de beste reclame die er is.